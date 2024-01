मुकेश अंबानी बोले, नरेन्द्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे सफल प्रधानमंत्री

उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की निरंतर सफलता आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अटूट दृष्टि और निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

उन्होंने गुजरात को आधुनिक भारत की वृद्धि का प्रवेश द्वार बताया और कहा कि रिलायंस एक गुजराती कंपनी थी, है और रहेगी। उन्होंने कहा कि आरआईएल का उद्देश्य सात करोड़ गुजरातियों के सपने को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में गुजरात में गीगा फैक्टरी शुरू करने के लिए तैयार हूं।

