पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारतरत्न से सम्मानित करने की घोषणा पर जताई खुशी

Nearly 5 lakh devotees visited Ramlala on the first day : अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर (Ram Mandir) में सोमवार को रामलला (Ramlala) की प्राण-प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha) के बाद आधी रात से ही श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए जमावड़ा लगने लगा था और मंगलवार देर शाम तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान राम के बाल स्वरूप (child form of Ram) का दर्शन कर चुके थे। अयोध्या में आने वाली सभी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक बसों को रोका गया है।