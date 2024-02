एक साथ चुनाव पर कोविन्द समिति ने अपनी प्रगति की समीक्षा की

One nation, one election: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One nation, one election) पर उच्च स्तरीय समिति ने पिछले साल सितंबर में अपने गठन के बाद से की गई प्रगति की सोमवार को समीक्षा की, वहीं अलग से समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने नई दिल्ली में देश में एक साथ चुनाव कराने पर विचार जानने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ बातचीत जारी रखी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार कोविंद ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और एस ए बोबडे, तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल से मुलाकात की। बयान में कहा गया है कि समिति ने सोमवार को अपनी बैठक में अब तक की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में कोविंद के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराने की पड़ताल तथा और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।(भाषा)

