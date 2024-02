एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने कई पक्षों से किया परामर्श

Former President consulted on One Country One Election : देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति का नेतृत्व कर रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्योग निकाय और उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ विचार-विमर्श किया।

शुक्रवार को अपनी पांचवीं बैठक में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक प्रतिनिधिमंडल ने समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी, जिसमें एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उद्योग के विचार और इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने समिति को एक ज्ञापन भी सौंपा।

पूर्व राष्ट्रपति ने बिहार के मंत्री से की मुलाकात : पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने शुक्रवार को बिहार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने एक साथ चुनाव कराए जाने पर अपनी पार्टी का विचार प्रस्तुत किया। गुरुवार को राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के तहत कोविंद ने लोकसभा में शिवसेना के नेता राहुल शेवाले और अन्य के साथ बातचीत की। नेताओं ने समिति को इस विषय पर अपनी राय से अवगत कराया।

कोविंद ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरडी धानुका और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह के साथ भी एक साथ चुनाव कराने पर विचार-विमर्श किया। (भाषा)

