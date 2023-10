लोकसभा, विधानसभा ही नहीं, पंचायत और निकाय चुनाव भी साथ कराने की गुंजाइश तलाशेगी कोविंद समिति!

India to resume some visa services in Canada : भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) ने बुधवार को ओटावा में कहा कि भारत 26 अक्टूबर से कनाडा में वीजा सेवाओं को आंशिक रूप से फिर से शुरू करेगा। सेवाएं राजनयिक विवाद के कारण पिछले महीने बंद कर दी गई थीं। 4 कैटेगरी में सेवाएं पर लगी रोक को हटा दिया गया है।