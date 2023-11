Jio ने सिल्क्यारा सुरंग में 12 घंटे के अंदर शुरू की कॉल व इंटरनेट सेवा, बचाव कार्य में मिलेगी मदद

Jio calls and internet service in Silkyara tunnel: दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने सिल्क्यारा (Silkyara) में क्षतिग्रस्त सुरंग के अंदर 12 घंटे के अंदर कॉल और इंटरनेट सेवा (calls and internet service) शुरू कर दी है। इससे उसमें फंसे 41 श्रमिकों (41 workers)के बचाव कार्य में मदद मिलेगी।

उत्तराखंड के इस दूरस्थ क्षेत्र में मोबाइल सेवा कमजोर है और लगभग 2 सप्ताह पहले क्षतिग्रस्त हुई निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए दिन-रात काम कर रहे प्रशासन ने दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए कहा था।

रिलायंस ने सोशल नेटवर्किंग मंच 'एक्स' पर मोबाइल टॉवर की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा कि उसे कॉल और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में खराब सड़क कनेक्टिविटी के अलावा बिजली और खंभों की कमी की चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

उसने कहा कि हमारी जियो टीम बचाव कार्यों में लगे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जियो की इंटरनेट और कॉल सेवाएं इस दुर्गम स्थान पर 12 घंटे के भीतर प्रदान की गई हैं।

कंपनी ने कहा कि कोई भी वाहन पहाड़ी स्थान पर नहीं जा सकता है। वहां कोई खंभा और बिजली नहीं है और साथ ही कोई फाइबर कनेक्टिविटी भी नहीं है। उसके अनुसार इन सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया गया है और जरूरी कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक 12 नवंबर को भूस्खलन के बाद निर्माणाधीन सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग का एक हिस्सा धंसने के बाद से उसके अंदर फंसे हुए हैं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta