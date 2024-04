Infosys Q4 results : इंफोसिस का मुनाफा 30 फीसदी बढ़ा, चौथी तिमाही में 7969 करोड़ हुआ

2 film stars in the fray on Ghatal seat of West Bengal : पश्चिम बंगाल की घाटल लोकसभा सीट के लोगों के लिए दशकों से बाढ़ ही एकमात्र मुद्दा है और हर चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने उन्हें इससे निजात दिलाने के वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। इस बार घाटल से बांग्ला फिल्म जगत के 2 लोकप्रिय सितारे चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने भी ‘बाढ़’ को प्राथमिकता बताया है।