शुक्रवार, 12 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. imd heavy rainfall thunderstorm alert issued for multiple states weather update
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 12 जून 2026 (17:11 IST)

Weather Update : भारी बारिश और आंधी का तांडव! IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Update
क्या शनिवार को आपकी छुट्टियों का मजा किरकिरा होने वाला है? वीकेंड पर घर से बाहर निकलने से पहले आसमान का हाल जरूर जान लीजिए! भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 13 जून, शनिवार के लिए देश के कई हिस्सों में मौसम के बेहद आक्रामक होने की चेतावनी जारी की है। भीषण गर्मी के बीच अचानक आए इस मौसमी बदलाव ने सबको चौंका दिया है।
आइए जानते हैं कि कल आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। घर से निकलने से पहले IMD की आधिकारिक वेबसाइट या 'मौसम' ऐप पर अपने स्थानीय क्षेत्र का लाइव रडार स्टेटस जरूर चेक कर लें।
 

शनिवार को मौसम का मिजाज : IMD की बड़ी चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा जारी ताजा सैटेलाइट बुलेटिन के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने एक नए कम दबाव के क्षेत्र (Low Pressure Area) और चक्रवातीय हवाओं के कारण मानसून की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। इसके प्रभाव से शनिवार को उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में 45 से 55 किमी/घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है।

 

इन राज्यों में रहेगा भारी बारिश और आंधी का अलर्ट
उत्तर भारत : दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।
 
पूर्वी भारत : बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल (यहाँ भारी वज्रपात यानी बिजली गिरने की चेतावनी है)।
 
पहाड़ी क्षेत्र : उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन (Landslide) का अलर्ट।
 
मध्य व दक्षिण भारत : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र और केरल।
 

IMD का आधिकारिक डेटा: क्या कह रही हैं सैटेलाइट तस्वीरें?

मौसम विभाग (IMD) के रडार और INSAT-3D सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से साफ है कि मानसून की ट्रफ लाइन (Trough Line) इस समय उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से होकर गुजर रही है।
 

मौसम वैज्ञानिकों का आधिकारिक बयान

13 जून को दोपहर के बाद पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और मानसूनी हवाओं के आपस में टकराने के कारण दिल्ली-एनसीआर और यूपी में अचानक घने बादल छाएंगे और तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।"

किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की विशेष सलाह 

जून का यह महीना खरीफ की फसलों (जैसे धान, मक्का, बाजरा) की तैयारी का होता है। ऐसे में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश खेती को प्रभावित कर सकती है। पूसा कृषि विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों ने किसानों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:
 
बुआई का सही समय : यदि आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं या सीधी बुआई करने जा रहे हैं, तो शनिवार को भारी बारिश की स्थिति में खेतों में पानी जमा न होने दें।
 
कीटनाशकों का छिड़काव रोकें : तेज हवा और बारिश के कारण दवाइयां धुल जाती हैं, इसलिए शनिवार और रविवार को किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का छिड़काव न करें।
 
पशुओं की सुरक्षा : आकाशीय बिजली (Lightning) के बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने मवेशियों या पालतू जानवरों को खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे बिल्कुल न बांधें। उन्हें किसी पक्के और सुरक्षित शेड में रखें।

आम जनता के लिए जरूरी गाइडलाइंस (Weekend Travel Advisory)

अगर आप शनिवार को वीकेंड ट्रिप या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें 
 
ट्रैफिक अपडेट देखकर निकलें : तेज आंधी के कारण सड़कों पर पेड़ गिरने या जलभराव (Waterlogging) के कारण ट्रैफिक जाम हो सकता है।
 
बिजली के खंभों से दूर रहें : आंधी-तूफान के दौरान ढीले तारों और ट्रांसफार्मर के पास गाड़ी पार्क न करें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

एथेनॉल वाले पेट्रोल पर टैक्स खत्म! इस बड़े फैसले से क्या पेट्रोल सस्ता होगा, आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर?

एथेनॉल वाले पेट्रोल पर टैक्स खत्म! इस बड़े फैसले से क्या पेट्रोल सस्ता होगा, आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर?सरकार ने पेट्रोल को लेकर लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, लेकिन क्या इससे आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा? जानिए पूरा सच।

अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर बरसाए बम! 3 नाविकों की मौत के बाद भारत की कड़ी चेतावनी, 11 जून को फिर हुआ हमला

अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर बरसाए बम! 3 नाविकों की मौत के बाद भारत की कड़ी चेतावनी, 11 जून को फिर हुआ हमलाUS attack Indian ship: पश्चिम एशिया (ओमान के तट) से एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। होर्मुज समुद्री मार्ग (Strait of Hormuz) में महाशक्ति अमेरिका की सेना ने एक भारतीय तेल टैंकर पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया है। इस भयानक हमले में भारत के तीन जांबाज नाविकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

PoK में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना क्यों बरसा रही हैं गोलियां, 16 की मौत, 37 घायल, आखिर क्या हैं उनकी मांगें

PoK में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना क्यों बरसा रही हैं गोलियां, 16 की मौत, 37 घायल, आखिर क्या हैं उनकी मांगेंपाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान सेना का अत्याचार जारी है। रावलाकोट में गुरुवार को उस समय हिंसा भड़क गई जब हजारों प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर गोलीबारी की गई। रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पिछले एक सप्ताह से जारी कार्रवाई में अब तक कुल 53 नागरिकों की जान जा चुकी है।

EV स्कूटर कैसे चुने, खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच, वरना पड़ेगा पछताना

EV स्कूटर कैसे चुने, खरीदने से पहले इन बातों की करें जांच, वरना पड़ेगा पछतानाभारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती पेट्रोल कीमतों और कम रनिंग कॉस्ट के कारण बड़ी संख्या में लोग अब ईवी स्कूटर की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय केवल कंपनी द्वारा बताए गए ARAI रेंज आंकड़ों पर भरोसा करना सही फैसला नहीं माना जाता। एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक स्कूटर का चयन अपनी दैनिक जरूरतों, चार्जिंग सुविधा और उपयोग के आधार पर करना चाहिए।

टाटा मोटर्स और PNB समेत ये बड़ी कंपनियां दे रही हैं तगड़ा डिविडेंड! दांव लगाने के लिए बचे हैं सिर्फ 24 घंटे

टाटा मोटर्स और PNB समेत ये बड़ी कंपनियां दे रही हैं तगड़ा डिविडेंड! दांव लगाने के लिए बचे हैं सिर्फ 24 घंटेजून के इस हफ्ते में टाटा मोटर्स, अडाणी इंटरप्राइजेस, Canara Bank और PNB जैसी बड़ी कंपनियां अपना भारी डिविडेंड (Dividend) देने जा रही हैं। अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप की कई कंपनियां ने भी भारी डिविडेंड देने की तैयारी कर रही है। इन कंपनियों से डिविडेंड लेने के लिए आपको 12 जून तक इनके शेयर लेने होंगे। आईटी कंपनी इंफोसिस ने पहले ही निवेशकों को 25 रुपए डिविडेंड देने का एलान कर दिया था।

और भी वीडियो देखें

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, भाषण में की थी यह टिप्पणी

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, भाषण में की थी यह टिप्पणीFIR registered against Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला साल 2026 में दिए गए एक राजनीतिक भाषण में सांप्रदायिक टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने ऐसा भाषण दिया जो भड़काऊ था। जनता में डर और अशांति फैला सकता था। ममता बनर्जी के खिलाफ यह एफआईआर ऐसे वक्त पर हुई है जब उनके भतीजे बंगाल में चुनावों में हिंसा के साथ-साथ विधायकों के फर्जी दस्तखत करने के आरोपों को लेकर सीआईडी जांच का सामना कर रहे हैं।

MP Board 12वीं सेकंड चांस रिजल्ट 2026 जारी, छात्र अब डाउनलोड कर सकते हैं प्रोविजनल मार्कशीट

MP Board 12वीं सेकंड चांस रिजल्ट 2026 जारी, छात्र अब डाउनलोड कर सकते हैं प्रोविजनल मार्कशीटमध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने 12 जून 2026 को कक्षा 12वीं सेकंड चांस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षित

Best Electric cars : भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, घर पर चार्ज करने में कितना खर्च, BaaS और फुल ओनरशिप में क्या अंतर? मानसून में EV कितनी सुरक्षितभारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के चलते अब इलेक्ट्रिक कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। 2026 में सबसे बड़ा बदलाव बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के रूप में सामने आया है। इसने इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत में 30 प्रतिशत तक की कमी ला दी है।

बूंद-बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान... भारत के चक्रव्यूह से बौखलाए पाकिस्तान ने दी 'युद्ध' की धमकी

बूंद-बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान... भारत के चक्रव्यूह से बौखलाए पाकिस्तान ने दी 'युद्ध' की धमकीPakistan threatens India Indus Water Treaty: खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते.... भारत का यह कड़ा रुख अब पाकिस्तान के लिए काल बनता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने जब से ऐतिहासिक 'सिंधु जल समझौते' (Indus Water Treaty) को ठंडे बस्ते में डाला है, तब से इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ी हुई है।

महुआ मोइत्रा का बड़ा बयान, गद्दार टीएमसी सांसदों को कानून की जानकारी नहीं

महुआ मोइत्रा का बड़ा बयान, गद्दार टीएमसी सांसदों को कानून की जानकारी नहींतृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने संविधान के 91वें संशोधन का हवाला देते हुए दावा किया कि गद्दार टीएमसी सांसदों को कानून की जानकारी नहीं है। नियम यह है कि मूल राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय करें, तभी इसे मान्यता मिल सकती है।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com