Weather Update : देश में कहां तक पहुंचा मानसून, यहां आंधी-बारिश की चेतावनी, क्‍या गर्मी से मिलेगी राहत?

Weather Update News : देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक ओर उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में लू और भीषण गर्मी का असर बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जताया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में पहुंच सकता है। कुल मिलाकर कहीं बारिश राहत देगी तो कहीं लू, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि परेशानी बढ़ा सकती है।





भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जताया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में पहुंच सकता है।

इसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मौसम फिर से बदल सकता है। आज बिहार, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, कोंकण-गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इन राज्यों में बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कुछ राज्यों में हीटवेव या लू चलने के आसार बने हुए हैं।





उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, नोएडा, उन्नाव, फतेहपुर, मैनपुरी, इटावा, चित्रकूट समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने धूलभरी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगापुर समेत कई जिलों में धूलभरी आंधी-बारिश का अलर्ट है।

Edited By : Chetan Gour