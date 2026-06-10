Weather Update : देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दक्षिण भारत में भारी बारिश, यहां हीटवेव का कहर

Weather Update News : देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले 3 दिनों तक दिल्ली में तापमान बढ़ सकता है, वहीं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश तेज हो सकती है। आज तेलंगाना, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हीटवेव का असर बना रह सकता है। दिन में लू चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिला। ऊना, कांगड़ा, मंडी और अन्य मैदानी जिलों में लू चली, जबकि रोहड़ू, धर्मशाला और पालमपुर के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हीटवेव का असर बना रह सकता है। दिन में लू चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिला। ऊना, कांगड़ा, मंडी और अन्य मैदानी जिलों में लू चली, जबकि रोहड़ू, धर्मशाला और पालमपुर के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई।

इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी है। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम, गांदरबल, डोडा, बांदीपोरा, कठुआ और अनंतनाग में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, अजमेर, सीकर, पाली और उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।





झारखंड के रांची, बोकारो, दुमका, पलामू, सरायकेला, धनबाद, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के विदिशा, कटनी, इंदौर, होशंगाबाद, भोपाल, मुरैना, उज्जैन, अशोक नगर, नीमच, राजगढ़ और सीहोर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।

Edited By : Chetan Gour