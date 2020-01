New Year 2020 : PM Modi ने देशवासियों को इस तरह दी नए वर्ष की शुभकामनाएं

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि साल 2020 में लोगों के साथ मिलकर भारत में बदलाव और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने का प्रयास जारी रहेगा। पीएम ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने ट्विटर एकाउंट नमो 2.0 को रिट्वीट किया। इसमें ‘वर्ष 2020 गीत’ शीर्षक वाला वीडियो जारी किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस गीत को सुंदर संकलन बताया।

Lovely compilation!

Covers quite a lot of the progress we achieved in 2019.



Here is hoping 2020 marks the continuation of people powered efforts to transform India and empower the lives of 130 crore Indians. https://t.co/HHghJe0owW