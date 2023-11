राजस्थान में कांग्रेस के इस अभियान पर EC ने जताई आपत्ति, थमाया नोटिस

Election Commission objected to this campaign of Congress : निर्वाचन आयोग ने 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को कथित तौर पर प्रलोभन देने के मामले में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस प्रमुख को नोटिस जारी किया। आयोग द्वारा बुधवार को कांग्रेस की राजस्थान इकाई को जारी किया गया यह दूसरा नोटिस है।

भाजपा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने राज्य में सत्ता बरकरार रखने पर उसकी ‘गारंटी’ का लाभ पाने के लिए लोगों से मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करने का कहकर भ्रष्ट आचरण किया। अपनी शिकायत में भाजपा ने कहा था, कॉल करने वाले के लिए एक पंजीकृत नंबर तैयार किया गया था, जिससे यह धारणा बनाई गई कि किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने से केवल कॉल करने वाले को ही लाभ मिलेगा।

आयोग द्वारा बुधवार को कांग्रेस की राजस्थान इकाई को जारी किया गया यह दूसरा नोटिस है। इससे पहले दिन में निर्वाचन आयोग ने भाजपा की शिकायत के बाद समाचार पत्रों में कथित तौर पर खबरों के रूप में राजनीतिक विज्ञापन देने के मामले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। (भाषा)

