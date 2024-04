जबरन वसूली मामले में दाऊद का भतीजा और 2 अन्य बरी

Hema Malini cuts wheat in the fields during election campaign : चुनावी मौसम में नेता तरह-तरह के करतब करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में फिल्म अदाकारा और भाजपा नेत्री ने खेतों के बीच जाकर गेहूं काटे, तो फिर क्या था, उनका यह वीडियो देखते-देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मथुरा की सांसद और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के इस वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।