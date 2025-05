ऑपरेशन सिंदूर की कर्नल सोफिया कुरैशी का रानी लक्ष्मीबाई से क्या है कनेक्शन

How to stay healthy in a bunker: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में हुए पहलगाम-बैसारन आतंकी हमले और भारत की तीव्र प्रतिक्रिया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पूरे देश में सिविल डिफेंस ड्रिल्स और आपातकालीन तैयारी का माहौल है।