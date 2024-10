CM सिद्धारमैया बोले- झूठे आरोपों पर नहीं दूंगा इस्तीफा, हम लोगों को बताएंगे सच्चाई

Digital Arrest and cybercrime in the country: मध्‍यप्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर (Indore) की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती को डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) कर 12 लाख रुपए ठगने का मामला सुलझा ही नहीं था कि इंदौर में ही कैट के एक साइंटिस्‍ट और उनकी पत्‍नी को डिजिटल अरेस्‍ट कर उनसे 71 लाख 33 हजार रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। ठग इतने शातिर थे कि पति-पत्‍नी को उन्‍होंने 6 दिनों तक डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा।