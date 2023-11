Chhath Puja 2023 : व्रती महिलाओं ने ढलते सूर्य को दिया अर्घ्य, देशभर में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मनाया छठ का पर्व

Myanmar soldiers who came to India were sent back : मिलिशिया समूह 'पीपुल्स डिफेंस फोर्स' (PDF) के साथ भीषण मुठभेड़ के बाद भागकर मिजोरम आए म्यांमार के 29 सैनिकों को रविवार को उनके देश वापस भेज दिया गया। भारत आए म्यांमार के अब तक कुल 74 सैन्यकर्मियों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। भारत-म्यांमार सीमा पर फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है।