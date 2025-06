Uddhav and Raj Thackeray will come together: शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई तथा मनसे नेता राज ठाकरे के साथ आने की संभावनाएं बढ़ गई है। यदि दोनों भाई साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति खासकर बीएमसी चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।