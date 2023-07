हिंडन नदी में आई बाढ़ से 350 कारें डूबीं, नोएडा में स्कूलों की छुट्टी

Hindon river flood : हिंडन नदी में आई बाढ़ के चलते उसका पानी ग्रेटर नोएडा के सुतियाना गांव के पास डंपिंग यार्ड घूस गया। देखते ही देखते वहां खड़ी 350 कारें पानी में डूब गई। सोशल मीडिया पर इसकी जमकर फोटो वायरल हो रही है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ईकोटेक -3 थानाक्षेत्र के पुराना सुतियाना गांव में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में ओला कंपनी की कार का एक डंपयार्ड है जहां लगभग 350 गाड़ियां हैं। यार्ड के केयर टेकर दिनेश यादव ने पुलिस को बताया है कि पुरानी तथा कोरोना काल की रिकवरी की हुई कारें यहां पर खड़ी हैं और वे सभी गाड़ियां फिलहाल बंद पड़ी हैं।

उन्होंने बताया कि डंपयार्ड में पानी भरने को लेकर ओला कंपनी के उच्च स्तरीय प्रबंधन को बताया गया है। उन्होंने बताया कि पानी के बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत यार्ड को खाली करने संबंधित नोटिस ओला कंपनी के प्रबंधकों को दिया गया है।

Hundreds of cars were submerged near Ecotech 3, as the Hindon River water level increased, flood-like situation in Noida, UP. #HindonRiver #floods #Cars #UttarPradesh #CarsSubmerged pic.twitter.com/ZrEy9Kb7oL