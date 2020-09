सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान, LAC पर तनाव बरकरार, जवानों का मनोबल भी काफी ऊंचा

लेह। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच लेह दौरे पर पहुंचे सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव बरकरार है। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत ही नाजुक और गंभीर है। ने कहा कि जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और वो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

सेनाध्यक्ष नरवणे ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, 'मैंने लेह पहुंचने के बाद विभिन्न स्थानों का दौरा किया। मैंने अधिकारियों, जेसीओ से बात की और तैयारियों का जायजा लिया। जवानों का मनोबल ऊंचा है और वे सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं।'

जनरल नरवणे ने कहा कि एलएसी पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि हमारी सुरक्षा और अखंडता की रक्षा हो सके।'

सेनाध्यक्ष ने कहा कि जवान पूरी तरह से सक्षम हैं। उनका मनोबल ऊंचा है और वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

#WATCH: Army Chief says to ANI, "They (the jawans) are highly motivated. Their morale is high and they are fully prepared to deal with any situation that may arise. Our officers and men are the finest in the world and will make not only the Army but also the nation proud." pic.twitter.com/EFMZ3j77VO