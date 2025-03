ईद पर मुंबई में विस्फोट और दंगों की चेतावनी, सुरक्षा बढ़ाई गई

Warning of explosion in Mumbai on Eid: ईद के दौरान मुंबई के डोंगरी जैसे इलाकों में अवैध रोहिंग्या/बांग्लादेशी/पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा हिंदू-मुस्लिम दंगे, आगजनी और बम विस्फोट की चेतावनी वाला संदेश सोशल मीडिया पर पुलिस को मिलने के बाद मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

क्या है चेतावनी : एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह धमकी बृहस्पतिवार सुबह सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर प्राप्त हुई, जिसे नवी मुंबई पुलिस को टैग किया गया था। इस पोस्ट में मुंबई पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया, क्योंकि 31 मार्च-1 अप्रैल 2025 को ईद के दौरान, डोंगरी जैसे क्षेत्रों में रहने वाले कुछ अवैध रोहिंग्या/बांग्लादेशी/पाकिस्तानी घुसपैठिए हिंदू-मुस्लिम दंगे, आगजनी और बम विस्फोट कर सकते हैं।

अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस द्वारा सतर्क किए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने पूरे महानगर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और डोंगरी जैसे इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी संदिग्ध या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस के अलावा अपराध शाखा, आतंकवाद निरोधक दस्ता और विशेष शाखा भी कड़ी निगरानी कर रही है। (भाषा/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala