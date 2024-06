Launch pads active across the Line of Control : जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) रश्मि रंजन स्वैन के अनुसार नियंत्रण रेखा (LoC) के पार स्थित ‘लॉन्च पैड’ पर ‘सक्रिय’ लगभग 60 से 70 आतंकवादी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। इसके साथ ही स्वैन ने कहा कि घटती क्षमता के बावजूद पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में लोगों और सामग्री को भेजने से बाज नहीं आ रहा है।