एक्स्प्लेनर : क्यों है कृषि विधेयकों पर घमासान और कैसे खुशहाल होंगे किसान

संसद में एक बार फिर से तकरार है, पंजाब और हरियाणा में विरोध की बयार है। केंद्र सरकार की ओर से कहे जा रहे तीन में से दो विधेयक रविवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित तो हो गए लेकिन कृषि सुधार बिल पर जोरदार विरोध के चलते 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कृषि बिल (agriculture bill 2020) के मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टियों में भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं।दो बिल जो संसद में पास हो चुके हैं उनमें से एक कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और दूसरा कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। इन पर राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगनी बाकी है जिसके बाद यह कानून बन जाएगा।कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 पास होने के विरोध में अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की एक बड़ी वजह यह भी रही कि इस बिल पर पंजाब और हरियाणा में किसानों, कमीशन एजेंट्स और मंडी मजदूरों की ओर से भारी विरोध हो रहा है।गठबंधन में असहमति के कारण खुद प्रधानमंत्री को सरकार की बात रखने के लिए ट्वीट करने पड़े। विरोध के बीच उन्होंने आश्वासन दिया कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी।उमस भरे मौसम में इस बिल के कारण देश का राजनीतिक वातावरण बेहद गर्म है और लंबे समय के बाद विपक्ष किसानों के इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा है और केंद्र सरकार बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। कोरोना काल के अनिश्चितता भरे माहौल में इस बिल के नफा-नुकसान पर लगातार सवाल-जवाब सामने आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस बिल पर एक नजर डालते हैं :-राज्यसभा में दो कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया है। इसमें दो बिल हैं, पहला है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 (The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020) और दूसरा है कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 (The Farmers Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020)।इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा।