Live: 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

Latest News Today Live Updates in Hindi : सुरक्षाबलों ने 2 दिन में 4 राज्यों से 5 संदिग्ध ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जे भी बरामद किए गए। पल पल की जानकारी...
12:01 PM, 11th Sep
सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने अब तक नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को पकड़ा है। इनमें से 22 कैदी उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर, 10 बिहार में और 3 बंगाल में पकड़े गए। यह संख्या अभी भी बढ़ रही है।
11:59 AM, 11th Sep
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। मॉरीशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं।
10:06 AM, 11th Sep
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 75 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भागवत के योगदान को सराहा और भागवत के परिवार के साथ अपने गहरे संबंधों को भी याद किया।
09:58 AM, 11th Sep
दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दो दिल्ली से, एक मध्य प्रदेश से, एक हैदराबाद से और एक रांची से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जे भी बरामद किए हैं।
09:57 AM, 11th Sep
मणिपुर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 13 सितंबर को संभावित दौरे के मद्देनजर चुराचंदपुर जिले में एयर गन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मई 2023 में कुकी और मेइती समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद मोदी का मणिपुर का यह पहला दौरा होगा। हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए।
08:02 AM, 11th Sep
दिल्ली से आईएसआईएस का एक और संदिग्ध आतंकी सुफियान गिरफ्तार। कल भी दिल्ली और रांची से संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था।
07:59 AM, 11th Sep
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और टर्निंग पाइंट के कोफाउंडर चार्ली किर्क (31) की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक रैली के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। किर्क की हत्या से अमेरिका में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने की राष्ट्रीय शोक की घोषणा। ALSO READ: अमेरिकी में ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या, यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में मारी गोली
07:58 AM, 11th Sep
-नेपाल में कर्फ्यू शुक्रवार तक बढ़ाया गया।
-नेपाल में आज हो सकता है नए प्रधानमंत्री के नाम का एलान, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की हो सकती है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री।