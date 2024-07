Delhi : कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी, IAS की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट डूबे, 2 के शव मिले

Basement of coaching centre in Delhi filled with water : राजधानी के राजेंद्र नगर के स्टाफ राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तेज बारिश के कारण अचानक पानी भर गया। इसमें 3 छात्र डूब गए। इनमें से 2 छात्राओं के शव मिल गए हैं। ये आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र थे। तीसरे छात्र की तलाश की जा रही है।





हादसा शाम लगभग 7 बजे हुआ है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को भारी बारिश और बाढ़ के कारण एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में छात्रों के फंसने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।





क्या बोली पुलिस : घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा कि शाम 7 बजे हमें सूचना मिली कि राजेंद्र नगर में UPSC कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया है और कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। आज शाम भारी बारिश के कारण सड़क पर जलभराव हो गया था। हम मामले की जांच कर रहे हैं कि पूरा बेसमेंट कैसे भर गया? ऐसा प्रतीत होता है कि बेसमेंट में बहुत तेजी से पानी भर गया और कुछ लोग बेसमेंट के अंदर फंस गए।





केजरीवाल सरकार जिम्मेदार : ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह बच्चे यहां अपना भविष्य संवारने आए थे लेकिन दिल्ली की सरकार ने स्थानीय लोगों की एक नहीं सुनी। यहां के विधायक दुर्गेश पाठक से कहा जा रहा था कि वे नाले की सफाई करवाएं लेकिन इसे नहीं करवाया गया। बेसमेंट में पूरा पानी भर चुका है और अंदर के फर्नीचर तैर रहे हैं। इस मृत्यु की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है।