Ashok Leyland will set up a factory in UP : हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से बस बनाने का कारखाना लगाएगी। इस कारखाने में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था पर विशेष जोर होगा। उत्तर प्रदेश में अपने पहले विनिर्माण संयंत्र के लिए कंपनी ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।