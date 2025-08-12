कांग्रेस का सुरेश गोपी पर झूठा हलफनामा देने का आरोप, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

Congress accused Suresh Gopi : कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Suresh Gopi) पर नए आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2024 के आम चुनाव के दौरान त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र (Thrissur Lok Sabha constituency) की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए झूठा घोषणापत्र (False manifesto) जमा किया था। पार्टी ने अभिनेता से नेता बने गोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई।

गोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग : पूर्व लोकसभा सांसद टी.एन. प्रतापन के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने शहर के पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और गोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। शिकायत दर्ज कराने के बाद बातचीत में प्रतापन ने आरोप लगाया कि गोपी ने अधिकारियों को एक घोषणापत्र दिया था कि वह निर्वाचन क्षेत्र के एक घर में लगातार 6 महीने रहे थे और इस तरह उन्होंने अपना नाम यहां मतदाता सूची में जुड़वाया।ALSO READ: Mohan Bhagwat : सोने की चिड़िया की नहीं, भारत को अब शेर बनने का समय आ गया, केरल में ऐसा क्यों बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

प्रतापन ने कहा कि यह एक झूठा हलफनामा था : उन्होंने कहा कि उनका घोषणापत्र पूरी तरह से झूठा था, क्योंकि वह अपने दावे के अनुरूप इस अवधि के दौरान उस विशेष आवास पर 6 महीने तक नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गोपी और उनके परिवार के 11 सदस्यों को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद जारी की गई पूरक सूची में मतदाता के रूप में शामिल किया गया था। यह एक झूठा हलफनामा था।

प्रतापन ने यह भी आरोप लगाया कि सुरेश गोपी और उनके परिवार के नाम आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तिरुवनंतपुरम नगर निगम के अंतर्गत षष्ठमंगलम वार्ड की मतदाता सूची में अब भी मौजूद हैं। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि जब कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं से जुड़े आरोपों और शिकायतों को उठाया था, तब प्रशासन ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।

सुरेश गोपी ने झूठा हलफनामा देकर चुनाव लड़ा और जीता था : प्रतापन ने कहा कि सुरेश गोपी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के संविधान की शपथ ली थी। वह पहले राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने झूठा हलफनामा देकर चुनाव लड़ा और जीता था। अगर उनका वोट अमान्य हो जाता है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस शिकायत पर सकारात्मक कार्रवाई करेगी।

केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट पर 74,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वी.एस. सुनील कुमार और कांग्रेस उम्मीदवार के. मुरलीधरन को त्रिकोणीय मुकाबले में हराया था।

इससे पहले केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने मतदाता सूची में व्यापक हेरफेर की खबरों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र में फिर से चुनाव कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूचियों में व्यापक हेरफेर के आरोप लगाए गए हैं। मंत्री ने गोपी से संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए कहा।(भाषा)

