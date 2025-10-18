शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
Roop Chaudas 2025: रूपहले तुम्हारे चेहरे पर रोशनी झिलमिलाए...इन संदेशों को भेजकर दें रूप चतुर्दशी की शुभकामनाएं

Roop Chaudas 2025 Wishes
Roop Chaudas 2025 Wishes: दीपावली से ठीक एक दिन पहले 'रूप चतुर्दशी' मनाई जाती है, जिसे 'रूप चौदस' या 'नरक चतुर्दशी' भी कहते हैं। इस साल ये त्योहार 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के बाद उबटन लगाकर रूप-सौंदर्य निखारने और यमराज के लिए दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार को दूर कर उजाला फैलाने का संदेश देता है, इसलिए इसे छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। यहां नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के लिए शुभकामना संदेश दे रहे हैं जिन्हें आप अपने मित्रो और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं:

Roop Chaturdashi/ Narak Chaturdashi Wishes
रूपहले तुम्हारे चेहरे पर,
चौदहवीं का चांद मुस्काए,
हो विष्णु की कृपा ऐसी,
स्वर्ग सा आनंद दे जाए।
रूप चौदस की शुभकामनाएं

दियों की जगमगाती रोशनी से भरी पूरी थाली है,
चारों ओर छाई खुशहाली है,
आइये सब मिलकर मनाएं ये पावन पर्व,
आज छोटी दीवाली है।
रूप चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं!!

सजे रूप सौंदर्य अपार,
स्वर्गगामी हो यह संसार,
पल पल हो आपका मजेदार,
सदा मुस्काता रहे आपका परिवार।
रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं!!

चांद को चांदनी मुबारक,
सूरज को रोशनी मुबारक,
आपको और आपके पूरे परिवार को,
छोटी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

रूप चौदस रूप खिलाए,
नरक चतुर्दशी स्वर्ग की राह दिखाए,
प्रेम गीत अब जीवन गाए,
यह पर्व जीवन में खुशियां लाए।
रूप चौदस की शुभकामनाएं
 
जीवन में मिले हर पाप से मुक्ति,
मिले प्रभु की ऐसी अनुपम भक्ति,
जीवन का हर पल चंदन हो जाए,
स्वर्ग की तुम्हारे बदन में सुगंध हो जाए।
रूप चौदस की शुभकामनाएं

बुराई पर अच्छाई की विजय हो,
हर जगह आपकी ही जय हो,
छोटी दीवाली धूमधाम से मनाएं,
छोटी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

अंधेरा हुआ दूर रात के साथ,
नई सुबह आई दिवाली के साथ,
अब आंखे खोलो देखो एक संदेश आया है,
छोटी दिवाली की शुभकामनाएं साथ लाया है।
छोटी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

नरक के हो जाए बंद द्वार,
यमराज दें भय मुक्ति उपहार,
बढ़े आपका सौंदर्य अपार,
खिल खिला उठे परिवार।
हैप्पी नरक चतुर्दशी व रूप चौदस।
 
दीप जलते जगमगाते रहे,
हम आपको हमेशा याद आते रहे,
जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी,
आप चांद की तरह जगमगाते रहे।
आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
 

 
