विमेंस डे 2025 पर भूलकर भी नहीं दें महिलाओं को ये 7 गिफ्ट्स, वरना बिगड़ सकता है सरप्राइज मां, बहन, पत्नी या दोस्त के लिए गिफ्ट चुनते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

What not to gift on Women’s Day : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day 2025) हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन नारी शक्ति के संघर्ष, उपलब्धियों और योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित होता है। दुनियाभर में इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां महिलाएं अपने हक, समानता और सशक्तिकरण की बात करती हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग अपनी मां, बहन, पत्नी, दोस्त, सहकर्मी और अन्य महिलाओं को गिफ्ट देकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो महिलाओं को पसंद नहीं आते और उन्हें निराश कर सकते हैं? अगर आप महिला दिवस 2025 पर किसी खास महिला को सरप्राइज देने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से गिफ्ट देने से बचना चाहिए। इस लेख में हम आपको उन गिफ्ट्स के बारे में बताएंगे, जो महिला दिवस पर देना सही नहीं माना जाता।

1. वजन घटाने से जुड़े गिफ्ट्स (Weight Loss or Fitness Gifts)

महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने का दिन है, न कि उन्हें उनके शरीर या वजन के बारे में सोचने पर मजबूर करने का। जिम मेंबरशिप, वेट लॉस टी, स्लिमिंग बेल्ट, डाइट बुक या किसी भी तरह के फिटनेस से जुड़े गिफ्ट देना यह दर्शा सकता है कि आप उनके शरीर को लेकर चिंतित हैं। यह अनजाने में उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकता है। अगर आप हेल्थ से जुड़ा कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक हेल्दी स्नैक बॉक्स या ऑर्गेनिक स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का चुनाव करें।

2. किचन अप्लायंसेज (Kitchen Appliances)

महिला दिवस के मौके पर मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर या अन्य किचन अप्लायंसेज गिफ्ट करना यह संदेश दे सकता है कि महिलाओं की भूमिका सिर्फ किचन तक सीमित है। यह एक रूढ़िवादी सोच को दर्शा सकता है और कई महिलाओं को यह पसंद नहीं आता। इसके बजाय, उनकी पसंद के अनुसार कोई क्रिएटिव या पर्सनल गिफ्ट देने की कोशिश करें, जैसे कि किताबें, एक्सेसरीज या वर्कस्पेस डेकोर आइटम्स।

3. कैश या गिफ्ट कार्ड (Cash or Generic Gift Cards)

महिला दिवस पर गिफ्ट कार्ड या कैश देना एक बेजान और बिना इमोशन्स वाला गिफ्ट माना जा सकता है। इससे यह जाहिर होता है कि आपने गिफ्ट देने में ज्यादा मेहनत नहीं की और बस औपचारिकता निभाई है। साथ ही ये उनके स्वाभिमान को ठेस भी पहुंचा है। महिलाओं को ऐसे गिफ्ट पसंद आते हैं जिनमें कुछ पर्सनल टच हो। अगर आप कंफ्यूज हैं, तो एक कस्टमाइज्ड गिफ्ट या उनकी पसंद का कोई एक्सपीरियंस गिफ्ट करें।

4. सस्ती और नकली ज्वेलरी (Cheap or Fake Jewelry)

अगर आप महिला दिवस पर किसी को ज्वेलरी गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह अच्छी क्वालिटी की हो। नकली या सस्ती ज्वेलरी गिफ्ट करने से यह लगता है कि आपने गिफ्ट देने में ज्यादा सोच-समझ नहीं लगाई। इसके बजाय, आप एक छोटी लेकिन अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, जिसे वे लंबे समय तक पहन सकें।

5. स्किनकेयर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिना उनकी पसंद जाने (Random Beauty Products)

हर महिला की स्किन अलग होती है, और उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पसंद भी अलग होती है। अगर आप बिना उनकी पसंद या जरूरत जाने स्किनकेयर प्रोडक्ट्स जैसे फेस क्रीम, फाउंडेशन, या परफ्यूम गिफ्ट करते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें यह पसंद ना आए। कई महिलाओं को केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से एलर्जी भी हो सकती है। कई बार उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि आप उनकी सुंदरता पर प्रश्न उठा रहे हैं। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनकी पसंद पूछकर ही खरीदें।

6. बहुत ज्यादा पर्सनल या आपत्तिजनक गिफ्ट्स (Too Personal or Inappropriate Gifts)

अगर आप किसी महिला के बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं या वह आपकी करीबी नहीं हैं, तो बहुत ही पर्सनल गिफ्ट देने से बचें। उदाहरण के लिए, अंडरगारमेंट्स, परफ्यूम या अन्य बेहद पर्सनल चीजें गिफ्ट करना कई बार असहज महसूस करा सकता है। गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो उनकी पसंद और आपके रिश्ते को ध्यान में रखकर दिया गया हो।

7. शोपीस और बोरिंग डेकोरेटिव आइटम्स (Boring Decorative Items)

महिला दिवस पर गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो उपयोगी हो और उनकी पसंद से मेल खाता हो। कई बार लोग जल्दबाजी में शोपीस, टेडी बियर या डेकोरेटिव आइटम्स खरीद लेते हैं, जो देखने में अच्छे लग सकते हैं लेकिन कई महिलाओं के लिए ये किसी उपयोग के नहीं होते हैं। इसके बजाय, ऐसा गिफ्ट दें जो उनके काम आए, जैसे कि एक सुंदर पर्स, हैंडमेड स्क्रैपबुक या कस्टमाइज्ड गिफ्ट।