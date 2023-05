मातृ दिवस पर मार्मिक लघुकथा : सबकी बीजी

Poem about Mother in Hindi माँ तुझसे ही अस्तित्व मेरा तुझसे ही ख़ुशियाँ मेरी तुझसे ही व्यक्तित्व मेरा तुझ से ये “प्रीति “तेरी ख़ुद गीले में सोकर तूने नींद सहेजी है मेरी जीवन दे मुझको माँ तूने काया गढ़ दी सुंदर मेरी सुख स्वप्नों की नींद मैं सोई माँ जब गाई तूने लोरी सपनों की उड़ान भरी जब तूने ही थामी माँ डोरी। Maa Par Kavita in Hindi