50MP Camera और fast charging के साथ लांच हुआ Realme का सस्ता स्मार्टफोन 9i 5G, फीचर्स मचा देंगे धमाका

Realme 9i में 50MP AI triple कैमरा सेटअप दिया गया है। वीडियो कॉल्स और सेल्फी के लिए फ्रंट में स्मार्टफोन में 8MP का कैमरा दिया गया है। Realme 9i 5G MediaTek Dimensity 810 5G chipset से पॉवर्ड है। स्मार्टफोन में 5,000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ लगी हुई है।स्मार्टफोन Gold और Black कलर ऑप्शन में मिलेगा। Realme 9i Android 12-based Realme UI 3.0 out of the box पर रन करेगा।Realme 9i में 5G sports a 6.6-inch FHD+ LCD डिस्प्ले है, जो90Hz refresh rate and 180Hz touch sampling rate सपोर्ट के साथ है।