OnePlus Ace 2 Pro : तूफान मचा देगा 16 अगस्त को लॉन्च होने वाला वन प्लस का धांसू स्मार्टफोन, लीक हुए फीचर्स

How to earn from Twitter : एलन मस्क (Elon Musk) ने Twitter में नाम के साथ ही नियमों में भी कई बदलाव किए हैं। अब मस्क कमाई का हिस्सा यूजर्स को दे रहे हैं। अब आप यूट्‍यूब की तरह ट्‍विटर से भी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। कई यूजर्स ने ट्‍वीट किया है कि उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए तक आए हैं।