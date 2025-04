घर की लाड़ली को दीजिए श अक्षर से शुरू होने वाले ये पारंपरिक नाम

why is weight loss so hard during perimenopause: 40 की उम्र के आसपास महिलाओं के लिए वजन कम करना पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उम्र में शरीर कई तरह के हार्मोनल और शारीरिक बदलावों से गुजरता है, जो वजन घटाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं या मुश्किल बना सकते हैं। आइए उन मुख्य कारणों पर विस्तार से चर्चा करें: