सुनेत्रा पवार को 'गूंगी गुड़िया' कहने पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, CM फडणवीस का कांग्रेस पर तीखा हमला

सुनेत्रा पवार के लिए 'गुंगी गुड़िया' शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करारा और सीधा जवाब दिया है। कांग्रेस की इस राजनीति को 'घटिया स्तर की' राजनीति बताते हुए फडणवीस ने उन्हें आईना दिखाया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे विवाद पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजकल केवल चर्चा में रहने और खबरों में बने रहने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता इस तरह की ओछी टिप्पणियां एक खास मानसिकता के तहत कर रहे हैं।

फडणवीस ने आगे कहा कि आजकल कांग्रेस को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और उन्हें जनता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इसलिए, चर्चा में बने रहने के लिए वे इतने निचले स्तर पर उतर आए हैं। उनके अनुसार, महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में किसी महिला नेत्री के खिलाफ इस तरह की घटिया टिप्पणियां शायद ही कभी की गई हैं।

कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार को क्यों कहा गूंगी गुड़िया?

महाराष्ट्र कांग्रेस ने हाल ही में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीड दौरे पर सवाल उठाए। बीड जिले के दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय एक पत्रकार ने जिले की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। इसके बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नेता धनंजय मुंडे ने पत्रकार को बीच में ही रोक दिया और सुनेत्रा पवार बिना जवाब दिए ही वहां से चली गईं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप शेयर करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने फेसबुक पोस्ट में सुनेत्रा पवार को 'डंब डॉल' (गूंगी गुड़िया) कहा और सवाल उठाया कि वह और कितने समय तक 'गूंगी गुड़िया' बनी रहेंगी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि उपमुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट और प्रभावी उत्तरों की कमी है।

बयान से एनसीपी अजित पवार नाराज

कांग्रेस के इस बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक शिष्टाचार और संस्कृति से भटक गई है। एक महिला नेत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल अनुचित है, बल्कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस के दृष्टिकोण को भी उजागर करता है।

राकांपा (अजित पवार गुट) के नेता धनंजय मुंडे ने कहा कि यह बयान महिलाओं के प्रति कांग्रेस की नफरत को दर्शाता है और कांग्रेस को आत्मपरीक्षण करना चाहिए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत और अपमानजनक भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक राजनीति की गरिमा के अनुकूल नहीं है।