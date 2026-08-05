08:17 AM, 5th Aug

ईरान के साथ डील पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा, 'जब कोई डील होती है तो 2 बातों पर बात करनी होती है... उनके पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता और राष्ट्रपति इस बारे में साफ कह चुके हैं। इसलिए ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन ही आखिरी डील है। तुरंत की डील या जिस पर बहुत ज्यादा फोकस है, वह है स्ट्रेट... एक बातचीत और नेगोशिएशन जिसमें हम ओमान और ईरान के बीच शामिल हैं कि कैसे ज्यादा जहाज कम समय में वहां से सुरक्षित रूप से गुजर सकें। हम डीन्यूक्लियराइज़ेशन के बारे में इन लंबे समय की बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं। इतना कहना काफ़ी है कि उन बातचीत में प्रोग्रेस हुई है लेकिन अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह बहुत जल्द होगा।