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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 5 August 2026 (09:20 IST)

JPSC एग्जाम में गड़बड़ी के सिलसिले में 3 और आरोपी गिरफ्तार

Live news in Hindi
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (09:20 IST)
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Latest News Today Live Updates in Hindi : CID झारखंड ने JPSC एग्जाम में कथित गड़बड़ियों की चल रही जांच के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पल पल की जानकारी...


09:19 AM, 5th Aug
CID झारखंड ने JPSC एग्जाम में कथित गड़बड़ियों की चल रही जांच के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की संख्या अब 14 हो गई है।

08:50 AM, 5th Aug
उत्तराखंड के देहरादून में कई इलाकों में बारिश हुई। भारी बारिश के कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। IMD ने शहर में कल तक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

08:17 AM, 5th Aug
ईरान के साथ डील पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा, 'जब कोई डील होती है तो 2 बातों पर बात करनी होती है... उनके पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता और राष्ट्रपति इस बारे में साफ कह चुके हैं। इसलिए ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन ही आखिरी डील है। तुरंत की डील या जिस पर बहुत ज्यादा फोकस है, वह है स्ट्रेट... एक बातचीत और नेगोशिएशन जिसमें हम ओमान और ईरान के बीच शामिल हैं कि कैसे ज्यादा जहाज कम समय में वहां से सुरक्षित रूप से गुजर सकें। हम डीन्यूक्लियराइज़ेशन के बारे में इन लंबे समय की बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं। इतना कहना काफ़ी है कि उन बातचीत में प्रोग्रेस हुई है लेकिन अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह बहुत जल्द होगा।
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Dabur के शहद, घी और तेल पर बड़ा एक्शन! FSSAI ने ‘100%’ दावे वाले कई प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकीखाद्य नियामक FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने Dabur India के कई खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कार्रवाई उन उत्पादों की पैकेजिंग और बिक्री में किए गए ‘100 per cent’ यानी 100 प्रतिशत दावों को लेकर की गई है। FSSAI का कहना है कि इस तरह के दावे भ्रामक हो सकते हैं और खाद्य नियमों के अनुरूप नहीं हैं।

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Air India Flight Turbulence : Phuket-Delhi फ्लाइट में अचानक 300 फुट नीचे गिरा विमान, 14 यात्री और क्रू घायल, फ्लाइट में Seat Belt क्यों जरूरी है?Air India Flight Turbulence : एयर इंडिया की Phuket से दिल्ली आ रही फ्लाइट में मंगलवार सुबह अचानक तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस दौरान विमान की ऊंचाई में करीब 300 फीट का अचानक बदलाव हुआ, जिससे विमान में सवार कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। एयर इंडिया की यह उड़ान AI 2379 थी और इसमें 134 यात्री सवार थे। विमान Airbus A320 था।

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iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max सितंबर में हो सकते हैं लॉन्च, बड़ी बैटरी, 2nm चिप और DSLR जैसे कैमरे की चर्चा

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max सितंबर में हो सकते हैं लॉन्च, बड़ी बैटरी, 2nm चिप और DSLR जैसे कैमरे की चर्चाApple के अगली पीढ़ी के प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर नई लीक्स सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस साल सितंबर में इन दोनों मॉडल्स को लॉन्च कर सकती है। लीक्स में दावा किया गया है कि नए iPhone Pro मॉडल्स में 2nm A20 प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, बेहतर OLED डिस्प्ले और पहली बार Variable Aperture Camera जैसे बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं।