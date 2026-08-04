सिद्धिविनायक मंदिर में 18 करोड़ दान गबन का दावा, राज ठाकरे के आरोपों के बाद सरकार हरकत में
महाराष्ट्र विधि और न्याय विभाग ने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट से एक विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट मांगी है। यह कदम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के उस आरोप के बाद मचे राजनीतिक घमासान के बीच उठाया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुंबई के इस प्रसिद्ध मंदिर से हर साल 18 करोड़ रुपये के दान का गबन किया जा रहा है। ALSO READ: उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर, जागेश्वर से कैंची धाम तक श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड बढ़ोतरी
हालांकि, ट्रस्ट का कहना है कि विभाग का यह कदम मई में उनके द्वारा सौंपे गए एक व्यापक ऑडिट के अनुरोध पर उठाया गया है, जो कि इन आरोपों के सामने आने से कई महीने पहले किया गया था।
सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोटाले के पूरे स्वरूप का खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर में दान की यह चोरी काफी समय से चल रही थी और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विस्तृत जाल बिछाया गया था। ट्रस्ट ने इस मामले में उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने निगरानी शुरू कर दी। इस मामले में 46 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जिस दिन मंदिर में नकदी गिनी जा रही थी, उस दिन एसीबी के अधिकारी प्रत्येक प्रवेश द्वार पर तैनात थे। सीसीटीवी फुटेज और सीधी निगरानी वाले कैमरों में कर्मचारी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इस रैकेट के मुख्य संदिग्ध राजन पेंडुलकर बताए जा रहे हैं, जिन्हें उनके नौ साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ALSO READ: जिनकी जेब से राममंदिर निर्माण के लिए एक पैसा नहीं निकला, वे लोग कर रहे चंदा चोरी की बात : CM योगी
क्या है राज ठाकरे का आरोप?
राम मंदिर अयोध्या के लिए दिए गए दान में चोरी के विवाद के बीच, MNS प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ रुपये का दान हड़पा जा रहा है। उन्होंने यह दावा भी किया कि अयोध्या के राम मंदिर में 1,400 करोड़ रुपए की चोरी हुई है।
राम कदम ने मांगे सबूत
भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि राज ठाकरे खुद अक्सर दर्शन के लिए सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं। मैंने उनके साथ पांच साल काम किया है और भगवान गणेश उनके आराध्य देव हैं। गणेश मंदिर के बारे में ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। अगर उनके पास कोई ठोस जानकारी है, तो उन्हें इसे पुलिस को सौंपना चाहिए। मामले की पूरी जांच की जाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि मीडिया के सामने इस बारे में बात करने से सुर्खियां तो मिल सकती हैं, लेकिन इससे किसी भी मंदिर में ऐसी घटनाओं को रोकने का मकसद पूरा नहीं होगा। ALSO READ: काशी विश्वनाथ धाम में VIP दर्शन के नाम पर ठगी, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वापस दिलाए पैसे
संजय राउत ने किया राज ठाकरे का समर्थन
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के दावे का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिष्ठित मंदिर की बागडोर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी लोगों के हाथों में जाने के बाद से ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं।