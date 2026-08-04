सिद्धिविनायक मंदिर में 18 करोड़ दान गबन का दावा, राज ठाकरे के आरोपों के बाद सरकार हरकत में

हालांकि, ट्रस्ट का कहना है कि विभाग का यह कदम मई में उनके द्वारा सौंपे गए एक व्यापक ऑडिट के अनुरोध पर उठाया गया है, जो कि इन आरोपों के सामने आने से कई महीने पहले किया गया था।

सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोटाले के पूरे स्वरूप का खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर में दान की यह चोरी काफी समय से चल रही थी और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विस्तृत जाल बिछाया गया था। ट्रस्ट ने इस मामले में उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने निगरानी शुरू कर दी। इस मामले में 46 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

क्या है राज ठाकरे का आरोप?

राम मंदिर अयोध्या के लिए दिए गए दान में चोरी के विवाद के बीच, MNS प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ रुपये का दान हड़पा जा रहा है। उन्होंने यह दावा भी किया कि अयोध्या के राम मंदिर में 1,400 करोड़ रुपए की चोरी हुई है।

राम कदम ने मांगे सबूत

संजय राउत ने किया राज ठाकरे का समर्थन

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के दावे का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिष्ठित मंदिर की बागडोर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी लोगों के हाथों में जाने के बाद से ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं।