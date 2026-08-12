मुंबई के कुर्ला में तड़के बड़ा हादसा, चॉल पर गिरा मिट्टी का पहाड़; 2 की मौत

मुंबई के कुर्ला में गौसिया चॉल में बुधवार सुबह करीब 3:48 बजे भूस्खलन से हड़कंप मच गया। चॉल पर मिट्‍टी का पहाड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे में 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के घाटकोपर इलाके में भूस्खलन के चलते गरीब नवाज चॉल पर पहाड़ का हिस्सा आ गिरा। 6 से 7 लोग इस भूस्खलन की चपेट में आ गए। दुर्घटनास्थल से 2 शव बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।





नामित अधिकारी गजानन जैतापकर ने कहा कि बचाव कार्य चल रहा है। प्रभावित इलाक़ों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकता है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मॉनसून से पहले भी कई घरों को नोटिस दिए गए थे।

Mumbai landslide: Two dead, 3-4 feared trapped after chawl collapse in KurlaThe incident was reported at 3:48 am at Ghaushiya Chawl at Chiragnagar in Kurla. pic.twitter.com/I0exhPkbMY — vipin sharma (@vipinsh94839414) August 12, 2026

NDRF, MFB, पुलिस, और वार्ड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। एंबुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर तैनात हैं।