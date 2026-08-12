Top News : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, जुकरबर्ग की AI चेतावनी, पान मसाला की पैकेजिंग पर बड़ा फैसला

Top News 12 August : आज 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। तुर्की में अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने किया था गुप्त सैन्य विमान का इस्तेमाल। AI पर मेटा के मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिका को दी चेतावनी। FSSAI ने पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगाई। आज की बड़ी खबरें :

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण

ALSO READ: Solar eclipse 2026: सबसे दुर्लभ सूर्यग्रहण, छा जाएगा इन देशों में दिन में अंधेरा, भारत पर क्या होगा असर? 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी एक खग्रास ग्रहण होगा। इसकी शुरुआत 12 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 09 बजकर 4 मिनट होगी और समापन 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट होगी। इस सूर्य ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत में इसका सूतकाल मान्य नहीं है।

देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय

देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है। नदियां उफान पर है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा के साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

AI पर जुकरबर्ग की अमेरिका को चेतावनी

तुर्की में ईरान के निशाने पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति?

पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक