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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 12 August 2026 (07:56 IST)

Top News : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, जुकरबर्ग की AI चेतावनी, पान मसाला की पैकेजिंग पर बड़ा फैसला

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Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (08:13 IST)
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Top News 12 August : आज 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। तुर्की में अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने किया था गुप्त सैन्य विमान का इस्तेमाल। AI पर मेटा के मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिका को दी चेतावनी। FSSAI ने पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगाई। आज की बड़ी खबरें : 
 

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण

12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी एक खग्रास ग्रहण होगा। इसकी शुरुआत 12 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 09 बजकर 4 मिनट होगी और समापन 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट होगी। इस सूर्य ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत में इसका सूतकाल मान्य नहीं है। ALSO READ: Solar eclipse 2026: सबसे दुर्लभ सूर्यग्रहण, छा जाएगा इन देशों में दिन में अंधेरा, भारत पर क्या होगा असर?
 

देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय

देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय है। नदियां उफान पर है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा के साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
 

AI पर जुकरबर्ग की अमेरिका को चेतावनी

Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अमेरिका के चीन से पिछड़ने के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। जुकरबर्ग ने कहा कि जो देश एडवांस्ड AI के विकास और उसके इस्तेमाल में नेतृत्व करेगा, वह भविष्य में वैश्विक भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। ALSO READ: चीन की AI रफ्तार से क्यों बढ़ी टेंशन, मार्क जुकरबर्ग ने दी बड़ी चेतावनी, अमेरिका को क्या दी सलाह
 

तुर्की में ईरान के निशाने पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा ही विस्फोटक खुलासा हुआ है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक सनसनी फैला दी है। कैमरों के सामने पुरानी 'बेबी ब्लू' एयरफोर्स वन में सवार हुए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन गंतव्य तक किसी बेहद गुप्त तीसरे सैन्य विमान से पहुंचे। ALSO READ: जब ईरानी हमले के डर से ट्रंप ने बदले 3 प्लेन : तुर्की में ईरान के निशाने पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति? कैटरिंग ट्रक के पीछे छिपे सबसे बड़े सीक्रेट ऑपरेशन की पूरी कहानी
 

पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इनके तहत पान मसाला निर्माताओं को प्लास्टिक मुक्त कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोज या अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा पैकेजिंग के लिए टिन या ग्लास के कंटेनर भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ALSO READ: पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक, FSSAI ने तय किए नए पैकेजिंग नियम
 
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