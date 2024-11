योगी बोले, MVA गठबंधन महाराष्ट्र को लव और भूमि जिहाद का अड्डा बना रहा, एक हैं तो सेफ हैं

Who is Chief Minister of Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एमवीए के प्रमुख नेता राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत अन्य नेता मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं महायुति की ओर मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेन्द्र फडणवीस, अजित पवार समेत अन्य नेताओं ने गठबंधन की जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है।