गणपति घाट पर टाइगर ने गाय को बनाया शिकार, वन विभाग ने दी जंगल में न जाने की चेतावनी

Outrage in America over the death of Indian student : अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने भारत सरकार को सिएटल में एक पुलिस गश्ती कार की चपेट में आने से भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत की त्वरित जांच करने और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को न्याय के कठघरे में लाने का आश्वासन दिया है।