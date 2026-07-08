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Written By भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (12:53 IST)

मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक ओरछा में, दतिया उपचुनाव और पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन

18 व 19 जुलाई को ओरछा में हेमंत खंडेलवाल कार्यकाल की पहली कार्यसमिति की बैठक

Madhya Pradesh BJP State Executive Committee meeting in Orchha; BJP State Executive Committee meeting in Orchha; Madhya Pradesh News; Hemant Khandelwal.मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक ओरछा में
Written By: भोपाल ब्यूरो
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (12:53 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (12:58 IST)
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भोपाल। हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने एक साल बाद बीजेपी की पहली कार्यसमिति की बैठक 18 जुलाई से ओरछा में होगी। दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नितिन नबीन भी शामिल हो सकते है। कार्यसमिति की बैठक ओरछा में तब होने जा रही है जब ओरछा से लगे दतिया विधानसभा में उपचुनाव हो रहे है। इसके साथ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरु हो रहा है।

ओरछा में होने जा रही प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ प्रदेश कार्यसमिति के 106 सदस्य और 41 स्थाई आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक जो प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल रहेंगे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में आयोजित होने वाली यह पहली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होगी। दो दिवसीय बैठक में विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर मंथन होगा। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, प्रशिक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
 
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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