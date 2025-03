इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र में फिर दिखा तेंदुआ, नहीं आया पकड़ में

Leopard seen again in Devguradia area of ​​Indore: इंदौर के देवगुरा‍ड़िया क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुआ नजर आया। हालांकि वन विभाग के आने के पहले ही वह लापता हो गया। इससे पहली जनवरी में भी इसी इलाके की मानसरोवर कालोनी में तेंदुआ नजर आया था, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया था।

जानकारी के मुताबिक पहले यह तेंदुआ गुरुवार को देवगुराड़िया की क्षेत्र की कालोनी विनायक एनेक्स में नजर आया था। इसके बाद यह तेंदुआ बिचौली मर्दाना क्षेत्र की श्रीजी वैली गार्डनर नंबर 2, गली नंबर 4 में नजर आया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद यह तेंदुआ इसी क्षेत्र के सेंट रैफियल्स एकेडमी स्कूल में दिखाई दिया। तेंदुआ नजर आने के बाद सारे बच्चों को अंदर किया गया तथा स्कूल का गेट लगा दिया गया था। हालांकि तेंदुआ वहां से भी भाग निकला।

तेंदुए की सूचना कुछ लोगों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग के अमले के पहुंचने से पहले ही तेंदुआ गायब हो गया। हालांकि तेंदुआ नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत है। गत 23 जनवरी को भी मानसरोवर कालोनी में तेंदुआ पकड़ा गया था। बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया था।

