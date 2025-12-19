शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By भोपाल ब्यूरो
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (16:21 IST)

भोपाल मेट्रो का शनिवार को शुभारंभ, रविवार से आम लोग कर सकेंगे सफर

Bhopal Metro to be inaugurated on Saturday
भोपाल। राजधानी भोपाल के लोगों को लंबे इंतजार के बाद अब मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। शनिवारा को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ऑरेंज लाइन मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से मेट्रो का औपचारिक शुभारंभ करने के बाद मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन  यादव सुभाषनगर मेट्रो स्टेशन से एम्स तक मेट्रो में सफर करेंगे। वही  21 दिसंबर से मेट्रो से आम लोग सफर कर सकेंगे। पहले चरण में मेट्रो एम्स से सुभाषनगर तक 6.22 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 
 
कैसा होगा मेट्रो सफर?-राजधानी भोपाल में पहले चरण में एम्स से सुभानगर तक चलने वाले मेट्रो एक दिन में  17 फेरे लेगी। पहली मेट्रो एम्स से सुभाष नगर के लिए सुबह 9 बजे चलेगी। एम्स से सुभाष नगर तक  7 किलोमीटर लंबी ऑरेंज लाइन में  कुल 8 स्टेशन होंगे। अगर मेट्रो के किराए की बात की जाए तो  पहले दो स्टेशनों का किराया 20 रुपए होगा। इसके बाद स्टेशन के मुताबिक किराया बढ़ता जाएगा।

तीसरे से तीसरे से पांचवे स्टेशन तक 30 रुपए और छठवें से आठवें स्टेशन तक 40 रुपए किराया लिया जाएगा।  एम्स से शुरु होकर मेट्रो अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस रानी कमलापति, एमपी नगर, डीबी मॉल, केंद्रीय स्कूल और सुभाष नगर तक का सफर तय करेगी। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में इंदौर के बाद भोपाल दूसरा शहर जहां पर लोग अब मेट्रो के सफर का आनंद ले सकेंगे।   
 
 
Webdunia
