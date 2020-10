जबलपुर में ऑटोरिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा, वायरल हुआ वीडियो

जबलपुर। मध्यप्रदेश के में सड़क हादसे के बाद एक को दो लोगों द्वारा बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

इस वीडियो में आरोपी अभिषेक दुबे एवं चंदन सिंह ऑटोरिक्शा चालक अजीत विश्वकर्मा की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है।

Jabalpur: Video of two men thrashing an after a road accident in Adhartal has gone viral. Sidharth Bahuguna, SP says, "A case has been registered against the driver for the road accident &an FIR was filed against the persons who trashed the auto-driver" #MadhyaPradesh pic.twitter.com/c6a9ogAoTn