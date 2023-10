MP Elections 2023 : कांग्रेस का दावा, CM शिवराज को BJP ने किया दरकिनार

Will BJP be able to win Chambal-Gwalior seat : मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में चंबल-ग्वालियर क्षेत्र से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय कारकों और सत्ता में बदलाव का कांग्रेस का अभियान उसके लिए चुनौती है।