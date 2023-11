Madhya Pradesh Election 2023 : बुधनी में चमत्कार करना चाहते हैं कांग्रेस के हनुमान

Former minister and former MLA join BJP in Rajasthan : कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा और चाकसू से पार्टी के पूर्व विधायक अशोक तंवर सहित कई अन्य नेता शनिवार को यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया।