झारखंड में मतदान केंद्र के बाहर हार्टअटैक से मतदाता की मौत

Voter dies of heart attack outside polling station in Jharkhand : झारखंड के रामगढ़ जिले में सोमवार को मतदान केंद्र के बाहर संभवत: दिल का दौरा पड़ने से 62 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यह घटना हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के चितरपुर ब्लॉक के भुचुंगडीह गांव में सरकारी हाईस्कूल में बूथ 193 के बाहर हुई।

यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। यह घटना हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के चितरपुर ब्लॉक के भुचुंगडीह गांव में सरकारी हाई स्कूल में बूथ 193 के बाहर हुई। उन्होंने बताया कि अख्तर हुसैन सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।

उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया, इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) ज्ञान शंकर एक्का ने बताया कि हुसैन मतदान केंद्र से करीब 500 मीटर की दूरी पर रहते थे। एक्का ने कहा, संभवतः हृदयाघात से उनकी मौत हुई।

मृतक के बेटे मोहम्मद मुस्ताक अहमद ने बताया, मेरे पिता सुबह जल्दी मतदान करना चाहते थे और सुबह 6.30 बजे मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे और उन्हें कतार में खड़े होने के लिए कहा गया। वे मतदान केंद्र से बाहर आ गए। बूथ लेवल ऑफिसर शांति देवी ने बताया कि मतदान शुरू होने से पहले दो बुजुर्ग व्यक्ति मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे और उन्हें मतदान शुरू होने तक इंतजार करने के लिए कहा गया।

बूथ के पीठासीन अधिकारी पी परमेश्वर करमाली ने बताया कि हुसैन की मौत बूथ के बाहर हुई। परिवार के सदस्य मोहम्मद इमरान अंसारी ने आरोप लगाया कि मतदान केंद्र पर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी। मृतक के आठ बेटे और एक बेटी है।(भाषा)

