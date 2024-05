केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं 10.49 करोड़ की संपत्ति के मालिक, बिहार की इस सीट से लड़ रहे लोकसभा चुनाव

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं 10.49 करोड़ की संपत्ति के मालिक, बिहार की इस सीट से लड़ रहे लोकसभा चुनाव

RK Singh is the owner of property worth Rs 10.49 crore : बिहार की आरा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार आर के सिंह 10.49 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं जबकि उनकी पत्नी के पास 1.83 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामें में इसकी जानकारी दी।

सिंह ने मंगलवार को राजग उम्मीदवार के तौर पर आरा लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया था। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत एक जून को आरा समेत बिहार के नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में मतदान होंगे।

हलफनामे में सिंह ने घोषणा की है कि उनके पास 96.13 लाख रुपए की चल संपत्ति है और 9.53 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। सिंह की पत्नी के पास 43 लाख रुपए की चल और 1.40 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक केंद्रीय मंत्री के पास 30,000 रुपए जबकि उनकी पत्नी के पास 25,000 रुपए नकद है ।

सिंह के चार बैंक खाते हैं। उनकी पत्नी के पास दो बैंक खाते और 28 लाख रुपए के आभूषण हैं। केंद्रीय मंत्री सिंह का मुकाबला ताराराई विधानसभा सीट से भाकपा माले के मौजूदा विधायक और विपक्षी महागठबंधन के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद से है। केंद्रीय गृह सचिव रह चुके सिंह मई 2014 से आरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (भाषा)

