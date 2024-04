Lok Sabha Elections : जयराम रमेश का दावा, पूर्वोत्तर में लोग भाजपा को करेंगे खारिज

Jairam Ramesh's claim about Congress in the North-East : कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पूर्वोत्तर में उसके पक्ष में लहर है तथा लोग विविधता पर एकरूपता को थोपने के भारतीय जनता पार्टी के प्रयास को खारिज करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जनता समझ गई है कि भाजपा को हटाने का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है।

कांग्रेस की लहर नजर आ रही : हाल ही में पूर्वोत्तर के कई राज्यों का दौरा करने वाले पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, मैंने अभी उत्तर-पूर्वी राज्यों का दौरा किया है, जहां कांग्रेस की लहर नजर आ रही है। उत्तर-पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहां के लोगों की विविधता को कौन सुरक्षित रख सकता है।

भाजपा को हटाने का विकल्प सिर्फ कांग्रेस : उन्होंने दावा किया कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में जो धर्म, जाति, भाषा और प्रांत के आधार पर विविधताएं हैं, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है तथा वहां की जनता समझ गई है कि भाजपा को हटाने का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। रमेश ने कहा कि लोग विविधता पर एकरूपता को थोपने के प्रयास को खारिज करेंगे।

यह देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है : मणिपुर की स्थिति को लेकर रमेश ने दावा किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी बार-बार तमिलनाडु और केरल जाते हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मणिपुर में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वे चुनाव प्रचार के लिए भी वहां नहीं गए। यह देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का एक राज्य जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour