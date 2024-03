चुनाव आयोग ने SC के आदेश के बाद SBI से मिले चुनावी बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर किया अपलोड

ECI publishes details of electoral bond data on its website : चुनाव आयोग (Election Commission) ने गुरुवार को चुनावी बॉण्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 12 मार्च को आयोग के साथ आंकड़े शेयर किए थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की दो लिस्ट डाली गई है। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है।