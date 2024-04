PM मोदी के खिलाफ EC पहुंची कांग्रेस, मुस्लिम लीग वाले बयान की शिकायत की

After 30 years, Maneka Gandhi and Varun Gandhi are not in the election field : पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में पिछले तीन दशक से भी ज्यादा वक्त तक अपना दबदबा कायम रखने वाले मां-बेटे यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी इस बार इस सीट के चुनावी रण से बाहर हैं। वरुण का टिकट काटने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यहां अपने नए प्रत्याशी जितिन प्रसाद को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।